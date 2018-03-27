Eğitim-Bir-Sen'den Performans Sistemine Tepki

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığının çalışması "Öğretmen Performans Değerlendirme" taslağını protesto etti.

Artuklu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, üzerinde, "öğretmenine değer ver", "performansa hayır", "yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme", "Alo 147 kapatılsın" yazılı dövizler taşıdı.



Gruptakiler daha sonra "öğretmene not verme, öğretmene değer ver", "öğretmene dokunma, geleceği karatma", "performans getirme, öğretmeni küstürme", "sözleşmeli değil, kadrolu istihdam", "sendika alanda, öğretmenin yanında" şeklinde sloganlar atarak, "Milli Eğitim Bakanlığı performans değerlendirme karnesi ile öğretmen örselenmemeli, önemsenmeli" yazılı pankart açtı.



Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, yaptığı açıklamada, öğretmene getirilen performans sistemi taslağının bir bütün olarak incelendiğinde, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağının görüleceğini belirtti.



Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni dayanağının bulunmadığını ileri süren Değer, şunları kaydetti:



"Performans değerlendirmesinin, herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi, neye hizmet ettiği de belli değildir. Performans değerlendirmesi uygulanabilir bir politika aracı değildir. Eşit olmayan şartlarda hizmet verenleri aynı kıstaslarla ölçmeye çalışmak hakkaniyete aykırıdır.

Eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesi puan toplamaktan başka bir amaca hizmet etmez. Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla hukuki ve kanuni dayanağı olmayan Performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrar, hatalara ve mağduriyetlere sebep olacaktır."

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.