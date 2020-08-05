Eğitim Bir-Sen'den okullarda "temizlik" uyarısı
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Eğitim Bir-Sen'den okullarda "temizlik" uyarısı

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, 31 Ağustos'ta açılacağı duyurulan okullarda temizlik görevlilerinin henüz işe başlamadıklarını belirtti.

Eğitim Bir-Sen'den okullarda
05.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:28

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, 31 Ağustos'ta açılacağı duyurulan okullarda temizlik görevlilerinin henüz işe başlamadıklarını belirtti.

Kalkan, yaptığı açıklamada, her yıldan farklı olarak bu yıl okullarda temizlik çalışmalarına çok daha önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Okul müdürlerinin konuyla ilgili şikayetlerini kendilerine bildirdiğini aktaran Kalkan, "Okullarda eğitim öğretime hazırlıklar devam ediyor fakat birçok okulda temizlik yapacak hizmetli yok. Son yıllarda okullardaki temizlik, güvenlik hizmeti İŞKUR'un istihdam ettiği kişilerce sağlanıyor. İŞKUR'un okullara gönderdiği çalışanların görevleri haziran ayı itibarıyla bitti. Şu anda okullarımızın çoğunda hizmetli yok. İŞKUR bu yıl en geç ağustos ayının ortalarında okullara temizlik ve güvenlik elemanı görevlendirmesini yapmalıdır. Aksi takdirde temizlik ve güvenlik açığı ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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