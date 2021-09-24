Eğitim Bir-Sen'den okul müdürünün servisçilerden rüşvet istediği iddiasına yalanlama

DİYARBAKIR (AA) - Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu müdürünün servis şoförlerinden rüşvet istediği iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

Merkez Kayapınar ilçesinde Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu müdürünün servis şoförlerinden para talep ettiği yönündeki haberler üzerine Tekdemir ve sendika üyeleri tarafından okul önünde basın açıklaması yapıldı.

Okul müdürüne yönelik okul servisçileri tarafından iftira atıldığını, bunun eğitimcileri üzdüğünü ve geleceğe yönelik mesleki kaygılarını artırdığını kaydeden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Ders giriş çıkış saatlerini kendi menfaatlerine göre ayarlanmasını isteyen ve bu doğrultuda okul müdürünün tehdit ile baskı altına almaya çalışan servisçiler okul müdürü direnince, söz konusu kişiler iftirayla karalama yoluna gitmişlerdir. İki evladını eğitim neferi olarak yetiştiren 38 yıllık kariyeri başarılarla dolu olan bir meslek duayenimize yapılan bu çirkin karalama ve iftirayı şiddetle kınıyorum. Sorumlular hakkında gerekli yasal sürecin başladığını ve adalet önünde hesaplaşacağımızı buradan ilan ediyorum."

Bu hadiselerin, eğitimcilerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açtığını belirten Tekdemir, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki ettiğini aktardı.

Tekdemir, "Bu hadise karşısında ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, problemin üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Eğitimcileri itibarsızlaştıran bir toplumun geleceği karanlıktır. İlimizde ciddi bir sorun olmaya başlayan okul servisleri hususunda çözüm bulunması için sorumluluk sahibi olan herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz." dedi.