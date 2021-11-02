Eğitim-Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi - Haberler
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Eğitim-Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesini istedi.

SİİRT (AA) - Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesini istedi.

Şube Başkanı Eyüp Değer, sendika üyeleriyle şube binasında yaptığı açıklamada, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulmasının artık daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de fiili olarak 1 milyon 200 bini aşkın öğretmemen görev yaptığını aktaran Değer, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklenti de bu doğrultudadır. Aksi halde yapılacak çalışma anlamsızlaşır."

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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