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Eğitim-Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" açıklaması

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Temiz, sendika binasında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması gerektiğini vurgulayan Temiz, "24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir." dedi.

Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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