Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi
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Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi

23.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:55
Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi

Eğitim-Bir Sen Siirt Şubesince Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesinin istendiği açıklandı.

Eğitim-Bir Sen Siirt Şubesince Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesinin istendiği açıklandı.

Sendika binasında sendika üyeleri adına açıklama yapan şube yöneticisi Nil Gönen, insanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemin eğitim olduğunu belirterek, eğitimin de olmasa olmazı olan öğretmenliğin en kadim mesleklerden biri olduğunu söyledi.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun vaatte kalmaması, çalışanların şartlarını iyileştirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekir." diyen Gönen, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilmesi talebemizi doğruluyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışma, hazırlanan taslak, öngörülmüş bir tasarım mutlaka başta yetkili sendika olmak üzere paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılmalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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