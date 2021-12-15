EĞİTİM-BİR-SEN'DEN MÜDÜR YARDIMCISININ DARBEDİLDİĞİ SALDIRIYA KINAMA

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'taki Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Kemal Çal, iddiaya göre 2 hafta önce darbedildi. Çal, hala yaşananların etkisinde olduğuna dikkat çekerken, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de yaşanan olayı kınadığını belirterek, 'Bu yapılan okulları şiddete bulaştırma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Eğitimciler adına faaliyet yaptığını söyleyen bir yapının çetevari yaklaşımla bir baskın düzenlemesi iğrençliğin en kötüsüdür' dedi. İddiaya göre, 2 Aralık'ta, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve ilçe temsilcisi tarafından darbedilen Kemal Çal'ın uğradığı saldırıyla ilgili Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Latif Selvi, beraberindeki üyelerle açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına Kemal Çal da katıldı. Çal, sendikal faaliyetlerde bulunmak için okula gelen kişileri, idari izin almadıkları için uyardığında darbedildiğini, olayın ardından sendika olarak hem Esenyurt Kaymakamlığı'na hem de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise 'Ülkenin en hassas tavır takınması gerektiği yer olan okullarımızda şiddetin ve şiddete dair yaklaşımların, hakaretlerin, küfürlerin ve darp uygulamasının bir öğretmen arkadaşımıza yapılması, saldırgan tavırlar sergilemeleri çok iğrenç bir şey. Biz her şeyin hukuk içerisinde yürütülmesini isteriz' dedi.

'YAŞANAN OLAYIN HALA ETKİSİNDEYİM? Yaşanan olayın hala etkisinde olduğunu söyleyen müdür yardımcısı Kemal Çal, bu süreçte psikolojik olarak çok yıprandığını söyledi. Çal, 'Arkadaşlar güya sendikal faaliyet kapsamında okul idaresine herhangi bir bildirimde bulunma nezaketinde bile bulunmadan öğretmenler odasına girmişler. Durumu okul müdürümüze bildirmek için gittiğim zaman okul müdürümüz de kendisiyle ilgili yapılan kötü konuşmalara şahit olduğu için öğretmenler odasına gitmiş. Ben de gittiğimde gördüğüm hakaret ve tehditler karşısında yapılanın yanlış olduğunu, kendileriyle bir problem olmadığını, yapılanın yanlış olduğunu söyledim. Sonra hep beraber üzerime yürüdüler, ben odadan çıktım' diye konuştu. YERE DÜŞMEME RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİLER Kendi odasına doğru giderken, diğer sendika üyelerinin odasına girmeye çalıştıklarını da belirten Çal, 'Okul müdürümüz odadan çıkmamamı söyledi. Ben mutfağa gittiğimde içeride daha büyük gürültüler duyduğum zaman, içeriye girdiğim. Kendi sendika üyeleri arkadaşımıza hakaret ettiklerini, elle iteklediklerini, beraber geldikleri üyelere 'çıkarın bunu buradan' diye talimat verdiklerini, okul müdürümüze 'senin gibi döneklerle, fırıldaklarla işimiz olmaz' dediklerinde yine yapılanların yanlış olduğunu söylediğimde toplu olarak bana saldırdılar. Yere düşmeme rağmen, kendilerine göre nefsi müdafaa kapsamında yine yere düşmüş bir öğretmene şiddet uyguladılar? ifadelerini kullandı. YAPILANLARI KINIYORUM; GECEMİ GÜNDÜZÜMÜ ÖĞRENCİLERİM İÇİN HARCIYORUM Yaşanan olayı kınadığını dile getiren Çal, 'Ben bir öğretmenim. Gecemi gündüzümü bin 800 öğrenciye tek başına müdür yardımcılığı yaparak sağlamaya çalışıyorum. Bu kadar yükümün arasında bir de güya eğitimci kimlikli kişilerden böyle bir tavır gördüğüm için gerçekten mesleğim adına üzülüyorum' dedi. ŞİKAYETÇİ OLDUM Polisi kendisinin aradığını söyleyen Çal, 'Gelen polislerle birlikte hastaneye darp raporu almaya gittim, arkasından karakola giderek şikayetçi oldum. Görüntüleri ilgili birimlere teslim ettim. İdari olarak da okulumuz gerekli süreci başlattı. Bundan sonraki süreci bekliyoruz' diye konuştu. OLAYI DUYDUĞUMUZDA KANIMIZ DONDU; ŞİDDETİN HEPSİ KÖTÜ Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, olayı duyduğunda kanının donduğunu belirterek, 'Zaman zaman şiddet olaylarıyla karşılaştığımız oluyordu ama bunların çoğu eğitim öğretimin içinden olmayan kişilerden gelen saldırgan tavırlardı. Şiddetin hepsi çirkin ve kötüdür. Eğitimci kimliğini taşıyan, eğitimciler adına faaliyet yaptığını söyleyen bir yapının çete vari yaklaşımla bir baskın düzenlemesi iğrençliğin en kötüsüdür' dedi. HAD BİLDİRMEK İÇİN HUKUKSUZ YÖNTEMLERE BAŞVURMAYI TERCİH ETMEYİZ Herkesi aynı şekilde kıymetli olarak gördüklerini dile getiren Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ülkenin en hassas tavır takınması gerektiği yer olan okullarımızda şiddetin ve şiddete dair yaklaşımların, hakaretlerin, küfürlerin ve darp uygulamasının bir öğretmen arkadaşımıza yapılması, saldırgan tavırlar sergilemeleri çok iğrenç bir şey. Bu iğrençlikleri yapanlar yanlarına kar kalır zannetmesinler, kimse bu çetelerden çekinmez. Had bildirmek için hukuksuz yöntemlere başvurmayı tercih etmeyiz. Biz her şeyin hukuk içerisinde yürütülmesini isteriz.? HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL GÖSTEREMEYİZ Selvi, 'Eğitim-Bir-Sen; üyesi olsun, olmasın bir tek eğitim çalışanın, öğrencinin uğramış olduğu haksızlığa asla tahammül göstermez ve onlarla sonuna kadar mücadele eder. Bizim herkesten beklediğimiz şudur, ülke insanları birbirleriyle kenetlendiği zaman sorunlarını çözer. Bizler eğitim adına faaliyetlerde bulunuyoruz pek çok sendika, dernek, vakıf, faaliyette bulunuyor. Bunların faaliyetlerini de sivil alandan eğitim öğretimin geleceğine faydalar sağlamasını ümit ederim. Ancak çeteleşmek suretiyle baskınlar düzenlemeye kalkmaları geçmişte anılmasını istemediğimiz şiddet ortamlarını çağrıştırır. Bu iğrençliklere asla müsaade edilmemeli' diye konuştu. BU YAPILAN OKULLARI ŞİDDETE BULAŞTIRMA GİRİŞİMİDİR Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarına dikkat çeken Selvi, 'Bu yapılan okulları şiddete bulaştırma girişimi olarak değerlendirilmeli. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür yaklaşımları bu okullara sokmayacağız. Herkes eğitim alma özgürlüğüne, hakkına sahip olduğu gibi eğitim çalışanları da özgürce hizmetlerini yapabilmelidir. Fikri ayrılıklar olabilir, farklı düşüncelerde farklı sendikalarda olabilirler ama hepimizin ortak paydası eğitim öğretimin geleceğidir. Bu tür davranışlar eğitim öğretimin geleceğine kast etmek anlamına gelir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Hangi çetelerin öğrencileri provoke ederek, hangi çetelerin öğretmenler arasına ayrımcılık sokarak okulları şiddet merkezine dönüştürdükleri yılları biz yaşadık. Bu yılların tekrar geri getirilmesi girişimlerine asla fırsat verilmemelidir. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Kimsenin çeteleşmesine, kabadayılaşmasına fırsat vermeyiz. Biz hukukun üstünlüğü çerçevesinde memleketimizde kaos üretmenin paydaşı değil, huzuru, sükuneti, hizmeti öne çıkaran bir anlayışı yeşertmek isteriz' ifadelerini kullandı.