Eğitim-Bir-Sen'den "meslek kanunu" önerisi

09.09.2019 13:22

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak sosyal itibarını daha da yükseltecek bir meslek kanununun ivedilikle çıkarılması istendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen 46. Başkanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Uzlaşmazlıkla sona eren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin pazarlık sürecinde bir milyonu aşkın eğitim çalışanının sorunlarına duyarsız kalınmasının asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun hakemlik sürecindeki tutum, tavır ve kararlarının, kurulun varlığını, yapısını, meşruiyetini ve özerkliğini kamu görevlileri nezdinde tartışmaya açtığı savunuldu.

3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin, icraya dair belgelerde yer alan taahhütlerin gereğinin bir an önce yerine getirilmesi istenen açıklamada, ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine işaret edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde belirlenen hedeflerin somut eylem adımlarına dönüşmesi talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine hiçbir katkıda bulunmayan sözleşmeli istihdam uygulamasına son verilmeli; eğitim çalışanları açısından başta aile bütünlüğü olmak üzere, birçok soruna ve hak kaybına yol açan sözleşmelilik sona erdirilerek sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Kadro hakkı verilinceye kadar, başta atama ve yer değiştirme hakları olmak üzere, kadrolu kamu personeline tanınan tüm haklar tanınmalı, aynı işi yapanlar aynı haklara sahip olmalıdır. Kamu görevlileri ücretli, sözleşmeli gibi farklı istihdam türlerine mecbur bırakılmamalı, kamu hizmetleri kadrolu kamu görevlileri eliyle yürütülmelidir."

Milli Eğitim Bakanlığınca sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme politikası izlenmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak sosyal itibarını daha da yükseltecek, 'mesleğe destek, geleceğe hizmet' niteliğinde bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır." talebinde bulunuldu.

"Şiddete karşı caydırıcı tedbirler alınmalı'

Eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı tedbirler alınması istenen açıklamada, okullara, zorunlu harcamalarını yapabilecekleri ve daha nitelikli bir eğitim hizmeti yürütebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir bütçe verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni bir yükseköğretim anlayışına ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapısını güçlendiren yasakçı, baskıcı, keyfi yönetim anlayışına ve uygulamalarına son verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, üniversitelerdeki akademisyenlerin yükselme süreçlerinde adaleti tesis edecek, kadro almalarında keyfi tutumları ortadan kaldıracak, norm kadro uygulamasından doğan mağduriyetleri giderecek, özlük haklarına ve iş güvencelerine zarar vermeyecek, mali ve sosyal haklarını geliştirecek, bilgi üretme konusunda gerekli imkan ve ortamı sağlayacak yeni bir çalışma düzeni kurulması gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA