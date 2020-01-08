Eğitim-Bir-Sen'den İstiklal Marşı'nın okunmadığı iddialarına yanıt

08.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:20

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, bazı basın organlarında İstiklal Marşı'nın okullarda bilinçli okunmadığına dair haberler yaptığını belirterek, Kayseri'de hiçbir okul idaresinin İstiklal Marşı, vatan sevgisi, millete sadakat konusunda duyarsız olmadığını kaydetti.

Kalkan, yazılı açıklamasında, kentte son günlerde olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğünü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğünden okullara fırtına, soğuk ve diğer olumsuz hava şartları konusunda uyarı yapıldığını, grip salgını ve soğuklara bağlı hastalıklardan dolayı oldukça fazla öğrencinin okula gelemediğini aktardı.

Yılbaşı tatili öncesi ve sonrası okulların tamamına yakınında okul bahçelerinde İstiklal Marşı'nın okunduğunu anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Fakat bazı okullarda hava şartlarından dolayı okul bahçelerinde değil sınıflarda İstiklal Marşı okunmuştur. Bazı basın organlarında İstiklal Marşımızın bilinçli okunmadığı ile ilgili haberler yer almıştır ve bazı şahıslar lokal uygulamaları genelleştirerek eğitim camiasını töhmet altında bırakmakta, uygulamalarda kasıt aramaktadır. Kayseri'deki hiçbir okul idaresi İstiklal Marşı, vatan sevgisi, millete sadakat konusunda duyarsız değildir. İstiklal Marşımız hiç kimsenin tekelinde değildir. Milli birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde insanları ayrıştırmak, ötekileştirmek, milli birliğe ve beraberliğe zarar vermek kimsenin hakkı değildir. Bu bakış ülke bütünlüğü ve milli dayanışma bakımından sakat ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Benden olmayan herkes kötüdür, benden olan herkes iyidir anlayışı ne eğitimciliğe ne insanlığa ne de vicdana sığar."

"İstiklal Marşımızı her daim en yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Kalkan, şöyle devam etti:

"Kimse hiçbir eğitimcimizin vatan ve bayrak sevgisini sorgulayamaz, vatan hainliği ile ihanetle suçlayamaz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde eğitimcilerimiz bir ay boyunca hem okullarında hem de Cumhuriyet Meydanı'nda vatanın ve milli egemenliğin bekçiliğini yapmıştır. Ucuz kahramanlık arayışları, okullarda hata ve eksik bulma çabası içerisinde olmak doğru değildir. Kimse Kayseri'ye ve eğitimcilere yersiz isnatlarda bulunmamalı, kimse insanların vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı."

Kaynak: AA