Eğitim-Bir-Sen'den İş Yeri Temsilcilerine Eğitim

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şubesi tarafından Havza'da iş yeri temsilcilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Havza temsilcisi Numan Kurt, Havza Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, sendikalarının sadece üyelerinin mali menfaatleri koruyan bir sivil toplum örgütü olmadığını, aynı zamanda dünyanın neresinde bulunursa bulunsun zulme uğrayanların sesini dünyaya duyuran, yardım eli uzatan bir teşkilat olduğunu söyledi.

Kurt, teşkilatlarını daha güçlü yapmak amacıyla genel merkezlerinin 400 bin üye hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız da dünyanın neresinde mazlum varsa onun yanında dimdik duruş sergileyen bir teşkilat olduklarını anlattı.

Sendikacılığı birilerine göre değil, değerlerine göre yaptıklarını dile getiren Yıldız, "27 yıl önce kurulmamıza rağmen yeni ufuklardan yeni umutlara diyerek bin 400 yıllık bir davanın temsilcileriyiz. 15 Mayıs mutabakat dönemine hızlı şekilde yaklaşıyoruz. Hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sendikanın iş yeri temsilcilerine sunum yapıldı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Eğitim-Bir-Sen Ladik Temsilcisi Ömer Erenler ile Havza ve Ladik temsilcilikleri yönetimleri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA