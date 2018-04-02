Eğitim-Bir-Sen'den İmza Kampanyası

Eğitim-Bir-Sen, öğretmene yönelik performans değerlendirme sisteminden vaz geçilmesi ve şiddete karşı yasal düzenleme yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Eğitim-Bir-Sen Sandıklı İlçe Temsilcisi Ufuk Taşbaş, Sandıklı Endüstüri Meslek Lisesinde başlatılan kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğretmenler, performans değerlendirme taslağına 'hayır' diyor, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Öğretmenlerimiz, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak aksine kurumsal bütünlüğü bozacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, işbirliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istenmektedirler."

Taşbaş, performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı olmadığını ileri sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır. Okulların bulunduğu sosyal konumu, ekonomik imkanlarını, fiziki donanım ve altyapılarını, öğrenci profilini, ebeveynlerin statüleri arasındaki farkları dikkate almayan bir değerlendirme anlayışı ülke gerçeklerinden de uzaktır. Bu durum, eşitsizlikler içinde adalet aramak, yeni hak kayıplarına kapı aralamak, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır."