Eğitim-Bir-Sen'den iftar programı

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilciliğince, iftar programı düzenlendi.

Sendikanın akademik ve idari personeli, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilcisi Abdurrahman Yıldız, sendika olarak birlik ve beraberliğe önem verdiklerini söyledi.

İftar programına, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, sendika yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA