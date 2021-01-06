Eğitim-Bir-Sen'den Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere tepki Açıklaması

Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan protestolar için "Bu odakların esas amacı, Gezi olaylarında ağaç olmadığı gibi Boğaziçi Üniversitesinde de rektör ataması değildir.

Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan protestolar için "Bu odakların esas amacı, Gezi olaylarında ağaç olmadığı gibi Boğaziçi Üniversitesinde de rektör ataması değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atama üzerinden bazı kesimlerin öncülüğünde algısal tepki ve eylem kapasitesi oluşturmak ve harekete geçirilmek istendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Karşı çıkanlar, tepki verenler, eyleme çağıranlar ve eylemi yapanlar, sözde demokratik sosyal hukuk devletine, demokrasi kültürüne, özgürlükçülüğe, sivil siyasete önem verdiğini iddia etseler de aslında kendilerinden olmayan ve kendileri gibi düşünmeyenlerin Anayasal ve yasal güvenceler zemininde siyaset hakkını kullanmasından da düşünce ve fikir özgürlüğünden de rahatsızlar. Meclis'te bugün temsil edilen bir siyasi partiden aday adaylığı başvurusu yaptığı için bir akademisyenin rektör olarak atanmasına tepki gösteren siyasi partileri ve siyasi özneleri şaşkınlıkla izliyoruz. Türkiye'nin vesayet dönemi vehimleri üzerinden halen kurtulamadığı en gereksiz yasaklardan ve öncelikle kurtulması gereken sınırlamalardan biri olan kamu görevlilerine siyaset yasağını kaldırmayı düşünmediklerini itiraf olarak değerlendiriyoruz."

"Yapılmak istenenleri görüyor ve niyeti çok iyi biliyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atamanın hukuka, mevzuata ve yerleşik uygulamalara aykırılık içermediğine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ataması yapılan rektör de atamanın yapıldığı tarihte bir vakıf üniversitesinde rektörlük görevi ifa ediyor. Bütün bunlara rağmen kimi siyasi partiler, üniversitenin belirli ideolojik zeminle ilişkili öğrencileri ve akademisyenleri gündemi ısıtmaya, tepkiyi artırmaya, eylem alanı oluşturmaya odaklanıyor. Bu odakların esas amacı, Gezi olaylarında ağaç olmadığı gibi Boğaziçi Üniversitesinde de rektör ataması değil, asıl yapılmak istenen kitlesel bir eylemlilik oluşturularak, içlerindeki Gezi tohumunu yeşertmek. Eğitim-Bir-Sen olarak yapılmak istenenleri görüyor ve niyetinizi çok iyi biliyoruz. Bir rektör ataması üzerinden yapılan bu hamlelerin odak noktasının liyakat değil, aidiyet olduğunun farkındayız. Üniversiteler sizin zihniyetinizin mülkü değil, millete hizmet etmesi gereken kurumlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım