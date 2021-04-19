Eğitim Bir-Sen'den anaokullarında uzaktan eğitime geçilmesi çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğitim Bir-Sen'den anaokullarında uzaktan eğitime geçilmesi çağrısı

Eğitim Bir-Sen'den anaokullarında uzaktan eğitime geçilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, anaokullarında da uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, anaokullarında da uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Kalkan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 sürecinde 8 ve 12. sınıflar dışındaki kademelerde eğitimin uzaktan yapıldığını fakat anaokulları ile ilgili farklı uygulamaların çeşitli mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre 657'ye tabi engelli, on yaş altı çocuğu olan ve hamile kadın kamu çalışanlarının idari izinli olduğunu anımsatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Bu genelgeye göre on yaş altı çocuğu olan kadınlar izinli oldukları için bu çocuklar zaten evlerinde bulunmakta, anaokuluna gitmemektedir. Açık tutulan anaokullarına sınıfın yarısından azı, 3-5 öğrenci gelmektedir. Anaokuluna gelemeyen öğrenciler, uzaktan eğitim de yapılmadığı için eğitim öğretimden mahrum kalmaktadır. Anaokulu öğretmeni kadın eğitimcilerin on yaş altı çocuğu olanlar Cumhurbaşkanlığı genelgesine aykırı olarak izinli sayılmamaktadır. Halbuki hukuksal eşitlik ilkesine bağlı olarak on yaş altı çocuğu olan ve istisna tutulmayan tüm kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı anaokulu öğretmenleriyle ilgili tutumunu netleştirmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eğitim Bir-Sen'den anaokullarında uzaktan eğitime geçilmesi çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:25:31. #1.16#

title