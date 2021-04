Eğitim Bir-Sen'den anaokullarında uzaktan eğitime geçilmesi çağrısı

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, anaokullarında da uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Kalkan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 sürecinde 8 ve 12. sınıflar dışındaki kademelerde eğitimin uzaktan yapıldığını fakat anaokulları ile ilgili farklı uygulamaların çeşitli mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre 657'ye tabi engelli, on yaş altı çocuğu olan ve hamile kadın kamu çalışanlarının idari izinli olduğunu anımsatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Bu genelgeye göre on yaş altı çocuğu olan kadınlar izinli oldukları için bu çocuklar zaten evlerinde bulunmakta, anaokuluna gitmemektedir. Açık tutulan anaokullarına sınıfın yarısından azı, 3-5 öğrenci gelmektedir. Anaokuluna gelemeyen öğrenciler, uzaktan eğitim de yapılmadığı için eğitim öğretimden mahrum kalmaktadır. Anaokulu öğretmeni kadın eğitimcilerin on yaş altı çocuğu olanlar Cumhurbaşkanlığı genelgesine aykırı olarak izinli sayılmamaktadır. Halbuki hukuksal eşitlik ilkesine bağlı olarak on yaş altı çocuğu olan ve istisna tutulmayan tüm kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı anaokulu öğretmenleriyle ilgili tutumunu netleştirmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil