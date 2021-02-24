Eğitim-Bir-Sen'den AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan hakaret paylaşımına tepki gösterdi.

Şube Başkanı Şaban Ceylan, sendika binasında yaptığı açıklamada, Zengin'e yönelik sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya ve diğer platformlardan ahlaksızca karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"HDP, FETÖ ile aynı kaptaki yaldan beslenen birçok yapının organize olarak yürüttüğü bu kampanya ilk de değil son da olmayacaktır. Zaten mimli olan bu yapılara verecek hiçbir kurbanımız yoktur. Ömrünce milletinin hizmetinde vatan sevdalısı bir kadın olarak yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla onurlu duruşu ve cesur kimliğiyle ülkemizde önemli değişimlere vesile olan vekilimiz Sayın Özlem Zengin sözleriyle mazlum ve mağdur tüm insanların yanında yer almaktadır. HDPKK/FETÖ iş birliği şöyle dursun dünyalar bir araya gelse bu duruşundan vazgeçmeyecek bir iradeye sahiptir. Biz Tokat'ın önemli sivil teşekküllerinden biri olarak kuru gürültüye fırsat vermeyeceğiz. Bir insan, bir kadın, bir anne, bir evlat, bir Müslüman, bir siyasetçi olarak hayatını yaşayan Özlem Zengin Hanımefendi'nin şahsında değerlerimize yapılan bu saldırıya karşı devletimiz tüm reflekslerini kullanmalı, sosyal ve politik zeminde insafsızca yürütülen haysiyet cellatlığına tedbir almalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu