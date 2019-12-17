Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan okul ziyaretleri

17.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:50

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Erdinç Çakmak'ın, kent genelindeki okulları ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldiği bildirildi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde peryodik okul ziyareti yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerle öğretmenlerin sorunlarını dinleme şansını bulduklarını ifade eden Çakmak, "Ziyaretlerimizle eğitim camiamızın sorun ve sıkıntılarını yerinde görme şansını buluyoruz. Biz ayrıca okullarda rehberlik hizmeti de veriyoruz. Sonuç itibariyle bizim için eğitim ve eğitimin önemli unsuru olan öğretmenler değerli. Bu ziyaretlerimiz, onlara verdiğimiz değerin ifadesidir." dedi.

Kaynak: AA