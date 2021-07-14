Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "15 Temmuz, ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gündür"
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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "15 Temmuz, ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gündür"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: '15 Temmuz, ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gündür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı darbe ve işgal girişiminin milletin direnişiyle geri püskürtüldüğü 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçtiğini o tarihi gecede Eğitim Bir Sen'in alanlara çıkarak hain darbe girişimi esnasında...

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı darbe ve işgal girişiminin milletin direnişiyle geri püskürtüldüğü 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçtiğini o tarihi gecede Eğitim Bir Sen'in alanlara çıkarak hain darbe girişimi esnasında şehitler verdiğini söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Miran, "Eğitim-Bir-Sen olarak, o gece ilk andan itibaren sağımıza solumuza bakmadan, hiç tereddüt etmeden tüm üyelerimizle alanlara çıktık, kurşun yağmurunun altında kaldık, bazı üyelerimizi şehit verdik, bazı üyelerimiz de gazilik mertebesine nail oldu. Her zaman kaderimizi milletin kaderiyle bir tuttuk, hiçbir zaman milletimizden ayrı bir yol tutmadık. 15 Temmuz gecesinde de varoluşumuzun gereği neyse onu yaptık. Bize ihtiyaç duyulan her gün vardık, o gece de hep birlikte oradaydık" dedi.

"İşgale kalkışan mankurtlar topluluğu"

Kendi ordusunun silahlarıyla kendi ülkesini işgale kalkışan mantkurtlar topluluğunun, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil stratejik merkezleri alçak uçuş yapan uçaklarla bombaladığını, tankları sokaklara sürdüğünü ve ağır silahlarla masum insanları şehit ettiğini hatırlatan Başkan Miran, Milletin izzetine, devletin bekasına dönük bu alçakça saldırıya karşı, minarelerden yükselen selalar ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla tarihe geçen bir direnişle millet alanlara koşarak, tarihten aldığı bilinçle vatanına ve bağımsızlığına sahip çıktığını söyledi.

"Yeni bir dönemin şafağı"

Şehitleri rahmetle anan Eyüp Bülent Miran, "15 Temmuz, millet olma şuuruyla vatanına sahip çıkan insanların, gasbettiği silahlara güvenen alçakları çıplak elleriyle boğmasıdır. 15 Temmuz, 'Çanakkale geçilmez' inancının 'bu milletin bileği bükülmez' gerçeğiyle taçlandırılmasıdır. 15 Temmuz, tarih boyunca ikbaline ve istiklaline meftun olan milletin yüzyıllarca unutulmayacak zaferi, yeni bir dönemin şafağıdır. O gece, cesaretli olanlar, ölümü göze alarak meydanlara çıkanlar, namluya çıplak elle karşı duranlar, tankın önüne gövdesini koyanlar, mazlumlar kazandı. Bu vesile ile milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: '15 Temmuz, ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gündür'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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