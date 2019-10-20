20.10.2019 16:46

Eğitim-Bir-Sen 8. Bölge Toplantısı Trabzon'da yapıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,

"Yarım asıra yürüyen mücadele serüvenimizle hiçbir zaman korsan gemilerin limanı olmadık"

TRABZON - Eğitim-Bir-Sen 8. Bölge Toplantısı, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin teşkilatlarının katılımıyla Trabzon'da yapıldı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada 27 yıllık mücadeleleriyle hiçbir zaman korsan gemilerin limanı olmadıklarını belirterek ideallerinden ödün vermeden yollarına deva ettiklerini söyledi.

Türkiye'de geniş bir kesimi temsil etmelerine rağmen milli gelirden istedikleri payı alamadıklarından yakınan Yalçın, "Türkiye'de geniş bir kesimi temsil ediyoruz ama milli gelirden istediğimiz payı alamıyoruz. 27 yıl yarım asra yürüyoruz, çeyrek asrı geride bıraktık. İlkemizden, ülkemizden, inancımızdan, idealimizden ödün vermeden başlattığımız yolculuğa sadık kalarak sürdürdüğümüz emek mücadelesi ilk başladığında mutlaka bu saatten sonra bizden yenileri olacaktır. Biz bir yol açıyoruz, yola çıkıyoruz. Bizden iyileri olacaktır ama bizden iyisi olmayacaktır iddiası gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin en büyük emek hareketine dönüşmüş durumda. Memur Sen ailesi olarak 27 yıl önce 14 Şubat 1992'de Eğitim Bir adıyla yola çıkarken peşinden gelecek 11 hizmet kolu örgütlenmesini hesaplarken bir şeyde kararlı ve bir konuda son derece tutarlı. Mutlaka diğerleri olacak çünkü sendikal hareketler Türkiye'nin işçi sendikalığı pratiği boyutuyla 60'larda 65'de örgütlenen Memur sendikacılığı boyutuyla daha sonra devam eden cemiyetleşme boyutuyla ortadaki pratikleri de dikkate alarak Memur Sen ailesi Eğitim Bir Sen iradesiyle yola çıkarken biz diğerlerine göre sendikacılık yapmayacağız. Değerlerine göre sendikacılık yapacağız diye yeni bir bulvar açtığını yeni bir sayfa açtığını yeni bir yolculuk başlattığını biliyoruz. Çünkü bizim sendikal farkımızda, tavrımızda Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş düz etmek ve medeniyet bayrağını yüceltmek idealisiyle birlikte değerlendirildiğinde farklılığımız, tutarlılığımız her kes tarafından çok daha iyi anlaşılacaktır. Onun için biz 27 yıllık mücadelemizi yarım asıra yürüyen mücadele serüvenimizle hiçbir zaman korsan gemilerin limanı olmadık" dedi.

Kaynak: İHA