Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi
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Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi

Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (OBSEM) tarafından "İş Makineleri (Forklift) Kaldırma, Yükleme ve İstifleme Operatörü" eğitimi verildi.

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (OBSEM) tarafından "İş Makineleri (Forklift) Kaldırma, Yükleme ve İstifleme Operatörü" eğitimi verildi.

OBSEM tarafından farklı meslek gruplarına eğitimler devam ederken, bu sefer sanayi şirketlerinde çalışanların ihtiyacı olan nitelikli mesleki eğitimler kapsamında "İş Makineleri (Forklift) Kaldırma, Yükleme ve İstifleme Operatörü" eğitimi verildi. Osmaneli Halk Eğitim Müdürlüğü, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, bir yağ rafine tesisi ve Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan ortak protokolü ile sanayilere en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerden bakanlık onaylı forklift eğimi yoğun ilgi oldu. Belli bir gün sürecek eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - BİLECİK

Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi
Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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