Eğiticilerin Eğitimi Programı
Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 21, 22 ve 28 Aralık 2021 tarihlerinde dört farklı oturumda, "Eğiticilerin Eğitimi Serisi" kapsamında eğitim programı düzenlenecektir.
Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 21, 22 ve 28 Aralık 2021 tarihlerinde dört farklı oturumda, "Eğiticilerin Eğitimi Serisi" kapsamında eğitim programı düzenlenecektir.
T. C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü 2021 YILI EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI
S. N EĞİTİMİN VERİLECEĞİ EĞİTİMİ VERECEK KİŞİNİN
EĞİTİM ERİŞİM BAĞLANTISI TARİH SAAT YERLEŞKE/ SALON
ADI, SOYADI VE KURUMU
EĞİTİMİN KONUSU
1 21/12/2021 10. 30 Çevrimiçi Dr. Öğr. Üyesi Alperen YANDI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılması ve Analizleri" https://meet. google. com/nnq-sbuu-mpn 2 22/12/2021 10. 30 Çevrimiçi Dr. Öğr. Üyesi Gizem UYUMAZ
Giresun Üniversitesi "Ölçek Geliştirme Süreci ve Analizleri" https://meet. google. com/juz-tzma-nro 3 13. 30 Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI
Yozgat Bozok Üniversitesi "Ölçme Araçlarında Geçerlik: Ölçme Değişmezliği" https://meet. google. com/ndi-bwxq-xka 4 28/12/2021 15. 00 Çevrimiçi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DOĞAN
Giresun Üniversitesi "Engelsiz Üniversite, Engelsiz Eğitm" https://meet. google. com/hvv-szwx-jeu
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