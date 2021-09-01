Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'i Ziyaret Etti.
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Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'i Ziyaret Etti.

Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'i Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'i Ziyaret Etti. LEADER Isparta koordinatörü Ayşe Gül Gök ve Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Sorumlusu Nagihan Ersan, Kaymakam Adem Çelik'i makamında ziyaret etti. Yerel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla LEADER yaklaşımı kapsamında AB ve Tarım ve Orman Bakanlığı destekli oluşturulan Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği, Eğirdir'de saha çalışmaları tamamlanan Yerel Kalkınma Stratejisi Projeleri hakkında Kaymakam Çelik'e bilgi vererek öneri ve görüşlerini aldılar. Kaymakam Çelik, Yerel Kalkınma Stratejisinin ve Projelerin, kırsal alanda yaşayan paydaşların en verimli şekilde istifade edebileceği şekilde planlanması gerektiği vurgulayarak, "Yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve kırsal alanlardaki yaşamın sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmek en temel hedefimiz olmalı. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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