Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı YapıldıHafta sonu yapılacak Eğirdir Triatlonu'nun koordinasyon toplantısı bugün yapıldı.

Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı YapıldıHafta sonu yapılacak Eğirdir Triatlonu'nun koordinasyon toplantısı bugün yapıldı. Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlık ettiği Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın, Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğr. Gör. Çetin Meydan ve Yarış Direktörü Onur Şentürk'ün katılımı ile gerçekleşti. İlçemizde 14-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Triatlon yarışlarının en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına gerekli lojistik planlamaların değerlendirildiği toplantıda Pandemi önemleri başta olmak üzere sağlık, emniyet ve su güvenliği konusunda alınması gereken tüm tedbirler görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:29:51. #1.15#

title