Eğirdir Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Eğirdir Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde start aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Eğirdir Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde start aldı.

Organizasyonun ilk gününde, 9-12 yaş ve engelliler kategorisindeki yarışçılar ter döktü.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine, yarışlara yaklaşık 600 sporcunun katıldığını söyledi.

Yalçınkaya, Eğirdir'in çok serin olduğunu ve bu durumdan dolayı yarışçıların burayı çok sevdiğini dile getirdi.

Çoğu yerde bu tarz serin havanın olmadığını ifade eden Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Biz Balıkesir'de sıcaklardan dolayı startı sabah 6.30'a kadar çektik. Tüm dünyada da inanılmaz bir ısı artışı var. Eğirdir şuan gayet güzel bir hava, tam bizim yarışçılarımızın sevdiği hava. Eğirdir yerelinde de bir triatlon takımının olması gerektiğine inanıyoruz. Ben bu salgın sürecinden sonra bizim burada olmamızdan esnafımızın da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Bir can suyu, bir canlılık getirdik."

Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Çetin Meydan ise, yarışların 18 yıldır kesintisiz yapıldığını belirterek, "Bu yarışlarda yaklaşık 4 yıl üst üste uluslararası çapta, Avrupa'dan, dünyadan uluslararası sporcuları Eğirdir'de ağırladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen