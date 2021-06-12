Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
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Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi

Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından "Ateş Yanıklığı Hastalığına Toleranslı Armut Çeşit Islahı" projesi kapsamında geliştirilen 6 Armut çeşidi (MarSalda, FiRest, Seven, Dönen-C, Gökdem ve ArTroya) tescil süreci tamamlandı.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından "Ateş Yanıklığı Hastalığına Toleranslı Armut Çeşit Islahı" projesi kapsamında geliştirilen 6 Armut çeşidi (MarSalda, FiRest, Seven, Dönen-C, Gökdem ve ArTroya) tescil süreci tamamlandı.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun: "Ateş Yanıklığı Hastalığına Toleranslı Armut Çeşit Islahı" projesi kapsamında geliştirilen 6 adet yeni armut çeşidinin tescili 2021 yılı itibari ile tamamlandı. Çeşitlere dair yetiştiricilik bilgilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara, enstitümüzde yoğun bir şekilde devam ediliyor. Gerek Türkiye gerekse dünyada armut yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerin başında "Ateş Yanıklığı Hastalığı" gelmektedir. Hastalığın etkin bir mücadelesi olmamakla birlikte mücadele için kullanılan kimyasallar oldukça pahalıdır ve insan-çevre sağlığı açısından zararlıdır. Hastalık, üretimi sınırlamakta, armut pazarında arz boşluklarına neden olmaktadır. Üreticiler, hastalıkla mücadele için yüksek ilaç ücretleri ödemektedir. İnşallah bu proje sayesinde üreticiler daha az ilaç kullanacaklar" dedi.

Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, MarSalda çeşidi armudun Ağustos ortasında, FiRest ve Seven çeşidi armudun Eylül ortasında, Dönen-C ve Gökdem çeşidi armudun Ekim başında, ArTroya isimli armudun Ekim ortasında hasat edildiğini bildirdi. - ISPARTA

Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
Eğirdir MAREM'in 6 Armut Çeşidi Tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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