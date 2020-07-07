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Eğirdir MAREM'de Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar başladı

Türkiye'nin ve Eğirdir'in en önemli Araştırma Enstitülerinden biri olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) önemli projelere imza atmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Eğirdir MAREM'de Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar başladı
07.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:13

Türkiye'nin ve Eğirdir'in en önemli Araştırma Enstitülerinden biri olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) önemli projelere imza atmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Tam ve yarı bodur bahçecilik sistemlerinin kültürlerinin çiftçilere benimsetilmesinde, budama, gübreleme, sulama tekniklerinin yerleştirilmesinde, fidancılıkta kış aşılamaları ve depoculuğun kullanılmasında ve pek çok tekniğin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında öncü rol oynayan MAREM, bu sefer elma üretiminde Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun; "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen "Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye'de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) Sınıfında Yer Alan Pestisitlerin İmhası" isimli Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde elma üretiminde Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara başladı" dedi.

Dr. Özongun; "Projede elma iç kurduna yönelik entegre mücadele kapsamında kimyasal kullanımının azaltılmasına yönelik biyoteknik bir mücadele uygulaması olan çiftleşmeyi engelleyici feromon yayıcılar kullanılıyor. Entegre mücadele ile daha az kimyasal kullanılarak insan sağlığına ve çevreye saygılı üretim yapmak mümkündür" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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