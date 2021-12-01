Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Meclis Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleşti Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan Meclis Toplantısı 30 Kasım Salı günü Kaymakam Adem Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi. Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ev sahipliğinde gerçekleşen Meclis Toplantısına, Kaymakam Çelik'in yanı sıra İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ, Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Karataş ile köy muhtarları katıldı. Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Heyeti oluşturuldu. 2022 yılı tahmini bütçesi görüşülerek onaylandı. 2022 yılında köylerimizde yapılması planlanan yatırımlar hakkında Kaymakam Çelik'in köy muhtarlarına bilgi vermesinin ardından köy muhtarları söz alarak taleplerini iletti. Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Uzmanı Nagihan Ersan toplantı sonunda köy muhtarlarına LEADER Projesinin temel amaçları hakkında sunum yaptı.

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