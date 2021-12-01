Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Meclis Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleşti
Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Meclis Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında GerçekleştiEğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan Meclis Toplantısı 30 Kasım Salı günü Kaymakam Adem Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.
Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Meclis Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleşti
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