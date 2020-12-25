Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti

25.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:03
Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti

Eğirdir Kaymakamlığında bulunan adliye, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, tapu ve kadastro müdürlüğü, milli emlak şefliği, icra dairesi, köylere hizmet götürme birliği, nüfus müdürlüğü ve çay ocağı çalışanlarına yönelik kontrol amaçlı Covid19 PCR testi yapıldı.

Eğirdir Kaymakamlığında bulunan adliye, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, tapu ve kadastro müdürlüğü, milli emlak şefliği, icra dairesi, köylere hizmet götürme birliği, nüfus müdürlüğü ve çay ocağı çalışanlarına yönelik kontrol amaçlı Covid19 PCR testi yapıldı.

Eğirdir Hükümet Konağı meydanında özel kıyafetli sağlık personeli tarafından, COVİD 19 tedbirleri kapsamında tüm birimlerde memur ve çalışan personellerden kontrol amaçlı PCR sürüntü testi alınırken testlerin aynı gün içinde sonuçlanacağı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, "Bugün ilçe kaymakamlığımızda korona tedbirleri kapsamında tarama testleri yapılıyor. Kaymakamlıkta çalışan bütün personellerimizin testleri yapıldı. Ben bu anlamda sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları yoğun çabalardan dolayı göstermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kaymakamlığımızda da pozitif sayımız olmayacak diye temenni ediyorum" dedi.

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri filyasyon ekipleri yaklaşık 80 kişiye Covid19 PCR testi yapıldığını bildirdi. - ISPARTA

Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti
Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti
Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti
Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti
Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar Furkan Palalı
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:03:55. #1.14#
title