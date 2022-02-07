EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK

EĞİRDİR, ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da Eğirdir Kalesi'nin rölöve restitüsyon ve restorasyonu için proje çalışması başlatıldı.

Eğirdir'de I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Eğirdir Kalesi'nin rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2010'da alınan kararıyla onaylandı. Bu zamana kadar restorasyon çalışması yapılmadı. maddi imkansızlıklar sebebiyle yapılamamıştı. Kalenin restorasyonu için Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları inceleme yaptı. İncelemede Eğirdir Kalesi'nin iklim koşulları ve zamana bağlı etkilerden taş kayıpların arttığı, ahşap hatılların çürüdüğü belirlendi. Zamanla kaledeki yıpranmanın arttığı tespit edilen inceleme sonrası onaylanan restorasyon projesinin güncellenmesi çalışma yapıldı. Rölöve restorasyon projelerinin revize edilmesi, yapıya dair güncel statik raporların hazırlanması ve gerekli güncellemelerin yapılması için ödenek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Çalışmalar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Eğirdir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Eğirdir Kalesi Rölöve, Restorasyon ve İnşaat Projeleri'nin revize edilmesi işi ihalesi 14 Ocak'ta yapıldı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Kalesi'nin milattan önce 4000 yıllarında yapıldığını anlattı. 434 bin lira bedelle, ihaleyi alan firmanın 180 günlük bir süreç içerisinde projeyi tamamlayıp teslim edeceğini söyledi. Eğirdir Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü Gülay Uysal da 2010 yılında Eğirdir Kalesi'nin 12 yıldır maddi imkansızlıklar nedeniyle restorasyonuna başlanamadığını dile getirdi.