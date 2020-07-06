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Eğirdir gölünde Kerevit bereketi

Eğirdir Gölü'nde 1 temmuz itibarıyla kerevit av yasağının sona ermesinin ardından Eğirdir gölüne sepet bırakan su ürünleri avcıları kerevit bolluğunun bereketini yaşıyor.

Eğirdir gölünde Kerevit bereketi
06.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:46

Eğirdir Gölü'nde 1 temmuz itibarıyla kerevit av yasağının sona ermesinin ardından Eğirdir gölüne sepet bırakan su ürünleri avcıları kerevit bolluğunun bereketini yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllara oranla bu av sezonunda Eğirdir gölü'nde kerevit avında adeta bir patlama yaşandığını söyleyen su ürünleri avcıları, av sepetlerinin neredeyse hepsinin tamamen kerevitle dolu çıktığını, ancak uygulanan kota nedeniyle kerevit satışında sıkıntı çektiklerini ifade ettiler.

Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, Eğirdir gölü çevresinde 11 adet aktif balıkçılık kooperatifinin bulunduğunu, Eğirdir'de; Köprü ve Soğula, Gelendost'ta Sarıkamış, Senirkent'te Gençali ve Yalvaç'ta Gaziri avlağı olmak üzere toplam 5 avlak sahasında toplam 403 adet balıkçı kayığı ve toplamda 463 adet ruhsatlı avcının bulunduğunu söyledi.

Köprü avlak sahasında 160 ton, Soğula avlak sahasında 150 ton, Sarıkamış avlak sahasında 170 ton, Gençali avlak sahasında 25 ton ve Gaziri avlak sahasında 25 ton olmak üzere, Eğirdir gölü toplam kerevit kotasının 530 ton olduğunu belirten Ayhan Küçükköse, bu kotanın çok çok düşük olduğunu, kota düşüklüğü nedeniyle ihracatçı firmaların kota üzerinde alım yapmadığını, bunun da hem kerevit fiyatlarının düşmesine, hem kayıt dışı satışlara hem de kaçak avcılığın artmasına neden olduğunu söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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