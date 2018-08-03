Eğirdir Gölü'nde Yakalanan Kaçak Ağlara El Konuldu
Isparta Eğirdir Gölü’nde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 400 metre misina ağ ele geçirildi.
Isparta Eğirdir Gölü'nde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 400 metre misina ağ ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eğirdir'de rutin kontrol ve denetim çalışmaları yürüten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Yazla Limanı kıyısında kullanımı yasak olan 400 metre misina ağ ele geçirdi.
Ele geçirilen 6 santimetre göz açıklığındaki 400 metrelik balık ağıra el konulduğu bildirildi. - ISPARTA