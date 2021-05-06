Eğirdir Gölü'nde sahipsiz ağ ve canlı sazan ele geçirildi
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Eğirdir Gölü'nde sahipsiz ağ ve canlı sazan ele geçirildi

Eğirdir Gölü'nde sahipsiz ağ ve canlı sazan ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde metrelerce sahipsiz ağ ile canlı sazan balığı ele geçirildi.

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde metrelerce sahipsiz ağ ile canlı sazan balığı ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri, Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla ilgili özellikle gece denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gecesi Senirkent ilçesi Gençali ve Kemer mevkinde suda atılı sahipsiz olarak tespit edilen 800 metre uzatma ağı ile Taşkesti mevkiinde bulunan ve avlanma mahallinde bulundurulması yasak olan sahipsiz 400 metre uzatma ağı ele geçirdi. Uzatma ağına el konulurken, ağlardan çıkan canlı balıklar göle bırakıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekiplerinin bu denetimine Gelendost Jandarma Komutanlığı da destek sağladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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