Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
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Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | Güncel

Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi Isparta'da Eğirdir Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde metrelerce sahipsiz ağ ile kilolarca canlı sazan balığı ele geçirildi.

Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi

ISPARTA - Isparta'da Eğirdir Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde metrelerce sahipsiz ağ ile kilolarca canlı sazan balığı ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri, Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla ilgili özellikle gece denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, son 10 günde gölde yaptıkları denetimlerde toplam bin 700 metre uzatma ağı ile kilolarca sazan ve çim sazanı balığı ele geçirdi.

Ekiplerin 23 Nisan gecesi Senirkent ilçesi Gençali-Taşevi kıyı şeridinde yaptıkları denetimde sahipsiz bin metre uzatma ağı tespit edildi. Uzatma ağına el konulurken, ağlardan çıkan canlı balıklar göle iade edildi.

Ayrıca ekipler geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen denetimler sırasında Kayaağzı-Tokat evleri ile Kemer balıkçı evleri mevkiinde suda tespit edilen 400 metre ve Tırtar mevkiindeki 300 metre uzunluğundaki sahipsiz ağlara el koydu.

Canlı balık nakli yapan araç durduruldu

Öte yandan su ürünleri ekipleri, 21 Nisan günü Eğirdir Gölü Gelendost Yenice kıyı şeridinde ığrıpla su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölgeye hareket etti. Bölgede durdurulan şüpheli araç içerisinde canlı balık nakli yapıldığı tespit edilirken, araç içerisinde bulunan şahıslara idari para cezası uygulandı. Araçtan çıkan canlı balıklar da tekrar göle iade edildi.

Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
Eğirdir Gölü'nde metrelerce ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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