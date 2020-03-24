Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.

Eğridir Gölü'nün Yalvaç ilçe sınırlarında kalan Hoyran bölgesinde flamingoları gören halk, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yalvaç'a bağlı Taşevi köyünden Osman Çetinkaya, "Gölde ilk kez flamingo gördüm. Burası normalde bu tür kuşların geldiği bir yer değildi ama sanırım yollarını kaybettiler. Temennimiz daha kalabalık sürüler halinde gelmeleri. Gölün suyu her geçen yıl çekiliyor, belki bu sayede korunur ve Burdur Gölü gibi kuruyup gitmez" diye konuştu.

Kaynak: DHA