Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi açıldığı iddia edildi
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Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi açıldığı iddia edildi

Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi açıldığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ekiplere, sahilden taciz ateşe açıldığı ileri sürüldü.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ekiplere, sahilden taciz ateşe açıldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü mevkisindeki gölde balık ağı tespit etti.

Ekipler, ağdaki balıkları göle bıraktığı sırada sahilden üç kez silah sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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