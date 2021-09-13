Eğirdir'de polisin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı - Haberler
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Eğirdir'de polisin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğirdir'de polisin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin şüphe ile üstünü aradığı şahıstan kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ile esrar ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin şüphe ile üstünü aradığı şahıstan kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ile esrar ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Göktaş köyünde devriye görevi gerçekleştirirken M.G. isimli şahsın durumundan şüphelendi. Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra üstünde yapılan aramada peçeteye emdirilmiş bonzai olduğu değerlendirilen madde ile kağıda sarılı halde esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M. G isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı. - ISPARTA

Eğirdir'de polisin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı

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