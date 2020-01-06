Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü
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Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

06.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:23
Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü

'nın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.


Eğirdir Kalesi önündeki kapalı pazar yerinin çatısı, üzerinde ağırlaşan kara daha fazla dayanamayarak çöktü. Pazar yerinin çatısının çöktüğü dakikalarda kar temizleme çalışması yapmak isteyen Eğirdir itfaiyesi henüz çalışmaya başlamaya fırsat bulamadan çatı çöktü. Çalışmaları takip etmek için gelen Belediye Başkanı Veli Gök, Başkan Yardımcısı Erhan Savran ve diğer belediye yetkilileri de çökme anına tanık oldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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