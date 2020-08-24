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Eğirdir'de elma bereketi

Dünyaca ünlü Eğirdir elmasında hasat sezonu yaklaşırken, bahçelerde satış fiyatları da belirlenmeye başladı.

Eğirdir'de elma bereketi
24.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:16

Dünyaca ünlü Eğirdir elmasında hasat sezonu yaklaşırken, bahçelerde satış fiyatları da belirlenmeye başladı.

Isparta Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği tarafından Yukarı Gökdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden satın alınan turfanda Eğirdir elması, İstanbul Bayrampaşa Hali'nde yerini aldı. Konu hakkında bilgi veren Yukarı Gökdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Oğuz Köklü, Köy-Koop Isparta Üst Birlik ile yaptıkları anlaşma sonucu üreticiden kilosu 2.80 liradan peşin ödeme ile turfanda elma alımı yaptıklarını, tasnif ve paketleme işlemlerinden sonra elmaları İstanbul Bayrampaşa Hali'ne gönderdiklerini belirtti. İlk turfanda elmanın dün İstanbul'a ulaştığını açıklayan Köklü, önümüzdeki günlerde ve sezon içerisinde elma alımlarının devam edeceğini bildirdi.

Isparta Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Mahmut Barış Aydın, birlik olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını, Yukarı Gökdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden aldıkları elmayı İstanbul Bayrampaşa Hali'nde toptan olarak satışa sunduklarını, önümüzdeki günlerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üretici kooperatiflerine tahsis ettiği semt pazarlarında Eğirdir elmasının üreticiden tüketiciye aracısız olarak satışının yapılacağını ifade etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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