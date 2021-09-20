Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan şahısın evinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan şahısın evinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Olay 18 Eylül günü saat 23.00 sıralarında Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Trafik denetimi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. İsminin B.K. olduğu belirlenen şahıs takip sırasında cebinden kağıda emdirilmiş bonzai olduğu değerlendirilen 20-23 santim ebadında yaklaşık bin 800 kullanımlık maddeyi sokağa attı. Polis B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada yeşil reçeteli hap ele geçirildi. B.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı

Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kalabalık yapmayalım' diyen doktoru tekme tokat dövdü! Korku dolu anlar kamerada

"Kalabalık yapmayalım" diyen doktoru tekme tokat dövdü! Korku dolu anlar kamerada

 Sobadan çıkan yangın bir aileyi paramparça etti: Baba ve 3 çocuk yaşamını yitirdi

Sobadan çıkan yangın bir aileyi paramparça etti: Baba ve 3 çocuk yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Burak Elmas Stefan Kuntz Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:20:05. #1.11#