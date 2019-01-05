Eğirdir'de 11 Genç Çiftçiye Hibe 55 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2018 Yılı Genç Çiftçi Hibe desteği kapsamında, 5-10 aylık dişi Simental melezi hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından Pınarpazarı mevkiinde gerçekleştirilen dağıtımda ilçenin farklı köylerinden 11 genç çiftçinin her birine 5'er adet olmak üzere, toplam 55 Simental melezi büyükbaş hayvanları teslim edildi.

Dağıtım töreninde konuşan Eğirdir Tarım ve Orman Müdürü Uğur Turgut, "Kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası olan bu destekle amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Program kapsamında projesi kabul olan çiftçilerimizi tebrik ediyor, projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA