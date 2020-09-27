'Eğimli yol'a keçili protesto

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yüzde 27 eğimli olarak yapılması nedeniyle çok sayıda kaza meydana gelen Narbel Yolu için bölge halkının açtığı dava sonuçlandı.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yüzde 27 eğimli olarak yapılması nedeniyle çok sayıda kaza meydana gelen Narbel Yolu için bölge halkının açtığı dava sonuçlandı. Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından yolun yeniden yapılacağını söyleyen avukat Kemal Turan, 680 çevre sakininin itirazı, yürütmeyi durdurma kararları ve bilimsel incelemeler dikkate alınmadan yolun yapıldığını öne sürerek, "Mahkeme bu yolla ilgili iptal kararı verdi. Ortaya çıkan kamu zararını da eski siyasiler ödesin" dedi. Yoldan ancak keçilerin geçebileceğini savunan Turan, keçi getirerek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.

Büyükşehir Belediyesi'nce Narlıdere ilçesinde 2008'de yaptırılan ancak yüzde 27 eğimiyle standartlara uygun olmadığı için çok sayıda kazanın meydana geldiği Narbel Yolu'na karşı bölge halkının açtığı davada karar çıktı. Avukat Kemal Turhan, itirazlara rağmen yapılan ve çok sayıda kazanın meydana geldiği yolun 520 metrelik kısmının yeniden yapılacağını açıkladı. Turhan, itirazların dikkate alınmaması nedeniyle kamunun zarara uğratıldığını savunup, keçili protesto yaptı. Turhan, yolun yapım aşamasıyla ilgili süreci şöyle anlattı:

"Yukarıda Narbel Sitesi var ve oranın şehir içine bağlanması gerekiyordu. 2008 yılında bir ihale yapıldı ve bugünkü maliyeti 50 milyon olarak belirlendi. Hatta şehir içindeki en pahalı yol olduğu söylenmişti. Birçok plancı, inşaat mühendisi ve mimarlar yola itiraz etti fakat dinlemedi. Halbuki bu iş teknik bir konu. Ortada 25 binlik plan yok. 25 binlik plan üst ölçek plandır. Yol yüzde 90 bir açıyla geliyor. Yüzde 27 eğimle yani ancak keçilerin geçebileceği bir yol oldu. İnsan hayatı için tehlikeli olarak inşa edildi. 680 kişi buna itiraz etti. Meclislere katılıp, yazılı dilekçe verdiler, dinlenmedi. Yürütmeyi durdurma kararları, üniversiteden bilimsel mütalaalar dinlenmedi. Yolu yaptılar ancak yolun inşaat kalitesinde de sorun var. Birkaç kez istinat duvarı çöktü, birkaç kez yolun tabanı çöktü."'BU EĞİM LİTERATÜRDE YOK'İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin yolla ilgili iptal karar verdiğini dile getiren Kemal Turan, yolun yenilenmesinin ardından başka faciaların yaşanmamasını istedi. Yeni yolun güzergahında uzman kuruluş olan Karayolları'ndan da görüş alınmasını öneren Turan, "Sonuç olarak mahkeme bu yolla ilgili iptal kararı verdi. Ortaya çıkan kamu zararını da eski siyasiler ödesin. Biz bunun için rücu davası açıyoruz. 680 kişinin mücadelesiyle bir hukuk zaferi kazanıldı" dedi.Yola protesto amacıyla keçi getiren avukat Turan, şöyle devam etti: "Üzülüyoruz. Davanın üzerinden 10 sene geçti. Yaklaşık 8 klasör dava dosyası var. Kamu adına, yapılan keçi inadına karşı konunun üzerine gittik. Meclisler izlensin, ihaleler takip edilsin. Niye korkuyoruz? Sorgulayalım. Sonuçta bu kamunun parası; sizin, benim param. Risk ölüm riskidir. Yüzde 27 eğim dünya literatüründe yok. Bu tür yerlerde en fazla eğim yüzde 11'dir. Apartmanlar bariyerlerle koruyor kendilerini. Yolun yukarısı geniş, aşağısı dar olunca her an kamyonlar apartmanların üzerine uçabiliyor. Bu yolda ölümlü kazalar oldu. İnsanların bacakları koptu. 1 kişi öldü, ağır yaralılar oldu. Hem bölgede yaşayanlar için hem yolu kullanan İzmir halkı için büyük tehlike söz konusu. Kamunun parasını keyfine göre, İmar Kanunu'na aykırı, projeye ve standarda aykırı yapmak demek insan hayatını tehlikeye atmaktır."Avukat Kemal Turan, alttaki yolun genişletilmesi için 'uydurma' belediye meclisi kararı da alındığını öne sürerek, yolu genişletmek için onlarca apartmanı yıkmanın söz konusu olamayacağını dile getirdi. Turan, davanın uzun yıllar sonuçlanamamasını ise şöyle açıkladı:

"İzmir'de 50. Ağır Ceza Mahkemesi, 50. Asliye Ceza Mahkemesi varken sadece 6. İdari Ceza Mahkemesi var. İdareyi denetlemek mümkün değil. Bu nedenle mahkeme uzadı. 10 yıl sürdü; çünkü dosya sayısı çok fazla."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ