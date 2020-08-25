Eğilspor'un hedefi 3 yılda profesyonel lige çıkmak Diyarbakır 2. Amatör Ligi'nden şampiyon olarak 1. Amatör Ligine yükselen Eğilspor, 3 yıl içerisinde profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor.

Diyarbakır 2. Amatör Ligi'nden şampiyon olarak 1. Amatör Ligine yükselen Eğilspor, 3 yıl içerisinde profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Zeynel Yüce, kaliteli transferler yaparak iyi bir kadro kuracaklarını ve amaçlarının peygamberler şehri Eğil'in turizmde olduğu gibi sporda da parlayan yıldız haline getirmek olduğunu söyledi.

Güçlü bir yönetime sahip olduklarını belirten Yüce, "Bu yola çıkış nedenimiz memleketimize karşı vefa borcumuzu ödemek. 3 yıllık hedef belirledik ve profesyonel lige yükselmek istiyoruz. Her yıl bir lig çıkmak üzere aşama aşama ilerleyeceğiz. Sportif başarının yanı sıra ilçemize tesis kazandırmaya da çalışıyoruz. İyi bir alt yapı inşa edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA