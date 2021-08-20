Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e Eğillilerin yararlanacağı spor tesisini tamamlama aşamasına getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e Eğillilerin yararlanacağı spor tesisini tamamlama aşamasına getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde geçirmelerini sağlamak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilçelerde inşa ettiği spor tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Spor Toto Başkanlığı, arasında imzalanan protokol çerçevesinde Eğil ilçesinde yapımına başlanan spor tesisinin yapımında çalışmalarda sona yaklaşıldı. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Eğil Spor Tesisleri'nde, 98x68 metre ölçülerinde sentetik çim halı saha, 544 kişilik tribün, soyunma odaları, lavabo ve kafeterya yer alıyor.

Çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı

Amatör spor kulüpleri ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak olan tesiste çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Sahaya çim serimi ve tribün montajlarını tamamlayan ekipler, tesisin inşaat işlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Eğil Spor Tesisi'ni yakın zamanda tamamlayıp 7'den 70'e vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. - DİYARBAKIR

Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Kerem Ali Sürekli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Kibariye Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eğil Spor Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:51:11. #1.14#

title