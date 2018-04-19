Eğil Kalesi'nin Çevre Düzenlenmesi Çalışmaları Başladı

Kentin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Eğil Kalesi'nin turistik alanlarının daha görünür bir şekilde ortaya çıkarılması ve rahat gezilebilmesi için eksiklikleri tespit edip altyapı çalışmalarına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Eğil Kalesi Erişim ve Gezi Güzergah Yolu Çevre Düzenleme" projesini hayata geçiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, kentin en önemli tarihi alanlarından biri olan ve ziyaretçi erişiminde zorluklar yaşanılan Eğil Kalesi'nde çalışma başlattı. "Eğil Kalesi Erişim ve Gezi Güzergah Yolu Çevre Düzenleme" projesi kapsamında ekipler, 15 bin metrekare alanda haritalama için koordinatlı alım yaparak mevcut topografya ile uyumlu 700 metrelik yürüyüş yolları ile seyir terasları inşa edecek. Çalışmalarla erişim zorluğu bulunan kaleye çıkış, üzerinde gezinme daha kolay ve güvenli hale gelecek. Çevre düzenlenmesi çalışmalarında kale üzerindeki arkeolojik potansiyele zarar vermeyecek demontabıl yürüyüş yolları yapılacak. Özgün tarihi doku ile uyumlu olarak tasarlanacak yollarla kale üzerinde kontrollü bir gezinme güzergahı ortaya çıkarılacak.

Proje kapsamında yürüyüş yollarında alanın tarihini belirten ve ziyaretçileri bilgilendiren tabelalar da yer alacak. İnşa edilecek olan seyir terası ile ziyaretçiler kalenin eşsiz manzarasını izleme olanağı yakalayacak. Proje ile birlikte, Asurlulardan günümüze kadar uzanan geçmişi ile hak ettiği ilgiyi ve turistik değeri görmemiş olan Eğil Kalesi turizme kazandırılmış olacak. Proje tamamlandıktan sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulacak, onay alındıktan sonra yılsonuna kadar da yapım işlerinin tamamlanması hedefleniyor. - DİYARBAKIR