Eğil'de fosil yakıtlı tekne taşımacılığı sona erecek

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı" kapsamında Eğil ilçesinde 1 Nisan tarihi itibariyle fosil yakıtlı tekne taşımacılığı son bulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında havzanın genel özellikleri ve su kalitesini etkileyen kirletici faktörler belirlendi, izleme ve model çalışmaları yapıldı.

Su havzasında oluşabilecek kirliliklerin önüne geçmek amacıyla DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, tekne işletmecileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır ve ilçelere içme suyu sağlayan Dicle Barajı'nın koruma planı çerçevesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlendiğini anımsatan Tutşi, kentin göz bebeği konumundaki su kaynağını korumanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının Eğil'de tekne taşımacılarının ekmeğiyle ve emekleriyle oynamak olmadığını aktaran Tutşi, var olan soruna birlikte çözüm üretmek istediklerini kaydetti.

Tutşi, şöyle devam etti:

"İçme suyu barajında tekne taşımacılığının yapılmaması gerekiyor. Sadece Dicle ve Atatürk Barajlarında taşımacılık yapılıyor. Teknelerin akaryakıt atıkları içme suyu kaynağına ciddi zararlar veriyor. Bizler bu konuda kenti düşünmek zorundayız. Taşımacılığı ya güneş ya da elektrik enerjisiyle sağlamalıyız. Bu enerji kaynakları işletmeler içinde ciddi anlamda tasarruf sağlayacak. Alternatif olarak kano veya deniz bisikletleri de düşünülebilir. İşletmecilerimizin bu dönüşüm sürecini en az zararla atlatmaları için kurum olarak elimizden geleni yapacağız."

Gezilere ve turlara kesinlikle karşı olmadıklarını vurgulayan Tutşi, en büyük dertlerinin Dicle Barajı'nı korumak ve oluşacak kirliliğin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Tutşi, "Her geçen gün tekne sayıları, büyüklükleri artmakta ve güzergahları da genişlemektedir. Bunun kontrol altına alınarak içme suyu barajını korumak zorundayız." dedi.

Dicle Barajı üzerinde tekne taşımacılığını güneş veya elektrik enerjisi ile çalışanlara müsaade edeceklerini dile getiren Tutşi, baraj üzerinde sınırlı sayıda teknelerin faaliyetlerine izin vereceklerini ve çalışacak tekneleri de ruhsatlandıracaklarını iletti.

Toplantıda, baraj gölünde ruhsatsız şekilde ticari faaliyet yürüten 3 jet ski ve 10 tane 50-60 yolcu taşıma kapasitesine sahip teknenin, işletmecilerin de onayı ile 1 Nisan'a kadar teknelerini yenilebilir enerjiye dönüştürmemesi durumunda faaliyetlerinin durdurulacağı kararı alındı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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