Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı
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Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesinde Asur Kalesi ile Peygamber kabirlerini birbirine bağlayan çevre düzenleme projesinde çalışmalara başladı.

Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesinde Asur Kalesi ile Peygamber kabirlerini birbirine bağlayan çevre düzenleme projesinde çalışmalara başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip mekanlarının turizme kazandırılarak işlevsel hale getirilmesi için yatırımlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, barındırdığı tarihi ve turistik alanlar nedeniyle kentin inanç turizmi destinasyonu olan Eğil ilçesinin çehresini güzelleştirecek, Eğil Kalesi ve Peygamberler Kabirleri çevre projesinde çalışmalar başladı.

Çalışma kapsamında, Peygamber Kabirleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için girişimde bulunulan Eğil Kalesi ve Kral Mezarları'nın bulunduğu alanların, yerli ve yabancı turistlerin daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak için 5 bin metrekare alan içerisine 1,8 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edilecek.

Ahşap travers ve kiremit irmiğinin kullanılacağı yürüyüş yolunun, gece estetik bir görünüme kavuşması ve ziyaretçilerin yönlerini rahat bir şekilde bulmaları için led ışıklandırmayla aydınlatılacak. Proje kapsamında, ziyaretçilere ilçenin tarihi hakkında bilgilendirici ve gidecekleri alanı rahat şekilde bulmaları sağlamak için belirlenen alanlara 2 karşılama, 2 güzergah ve 8 tanıtım levhası yerleştirileceği öğrenildi.

Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı
Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı
Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı
Eğil'de çevre düzenleme çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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