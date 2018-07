EGİKAD "Sıfır Atık" Projesine Katılıyor

EGİKAD'ın düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu proje hakkında EGİKAD üyelerini bilgilendirirken, önümüzdeki günlerde yapılacak protokolle EGİKAD bu projeye dahil olacak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda yapılan kahvaltılı toplantıda EGİKAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Sıfır Atık Projesi"ne katılma kararı aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürü Şükran Nurlu'nun katıldığı toplantıda EGİKAD üyeleri proje hakkında bilgilendirilirken, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Nilhan Antitoros, hem dernek olarak hem de üyeler olarak bu projeye katılacağını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde yapılacak bir protokolle bu projeye dahil olacaklarını söyleyen EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, "Çevre bilinci, toplum olarak fazlasıyla geliştirmemiz gereken bir yönümüz. Bu proje sayesinde hem atıklar geri dönüşüme giderken, israfın da önüne geçiliyor. EGİKAD olarak bu projeye dahil olmakla beraber dernek üyeleri olarak da kendi işyerlerinde bu sıfır atık kampanyasına dahil olacağız. Bugün burada İl Müdür yardımcısı Şükran Nurlu'dan proje hakkında bilgi aldık. Önümüzdeki günlerde bir protokol ile bu kampanyada biz de yerimizi alacağız" diye konuştu.

"İSRAF DA AZALIYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu ise İzmir olarak bu konuda yine öncü olduklarını söyledi. Şu an Türkiye olarak atıklardan geri dönüşüm kazanımımızın yüzde 13 olduğunu söyleyen Nurlu, sıfır atık projesi ile 2023 yılında bu oranın yüzde 35'e çıkarma hedefleri olduğunu söyledi. İşyerlerine tüm atıklar için ayrı kutular koyduklarını ve masa altındaki küçük çöp kovalarının toplatıldığını söyleyen Nurlu, "Böylece insanlar masa başında çalışırken çöp kovaları olmadığı için not kağıtlarını bile son boşluğuna kadar kullanıyor. Bu sayede hem israf azalıyor hem de masadan kalkıp o kutuların başına gittiklerinde her çöpü ayrıştırarak kutulara atıyor" dedi.

İzmir'de bir çok kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarının bu projeye dahil olduğunu söyleyen Nurlu, "EGİKAD'ı ve değerli üyelerini de bu projede görmek bizleri çok memnun etti. EGİKAD gibi STK'ların projeye dahil olması bir çok kuruluşa örnek teşkil ediyor. O sebeple bu destekler projenin amacına ulaşması açısından çok değerli" diye konuştu.