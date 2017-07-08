EGİKAD'dan Kadın Cinayetleri Tepkisi

ANTİTOROS: "KADINA ŞİDDETE KARŞI SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında 35 kadın cinayetinin işlendiğine dikkat çeken Antitoros, "Açıklanan Haziran ayı rakamlarını da dikkate aldığımızda 2017 yılının başından bu yana tam 206 kadın cinayeti işlendiğini görüyoruz. Bu veriler gerçekten korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. Toplumun tüm bileşenlerinin bir an önce kadına şiddeti önlemek adına harekete geçmesi ve somut adımlar atması gerekiyor" dedi.

ŞİDDET HER ALANDA

Kadına şiddet konusu ele alınırken yalnızca cinayet rakamlarının veri kabul edilmemesi gerektiğini belirten Antitoros, "Yine sene başından beri kayıtlara geçen 139 cinsel şiddet vakası var. Bu çok hassas bir konu ve buz dağının yalnızca görünen yüzü. Bir hukukçu olarak maalesef bu saldırıların büyük bir bölümünün de toplumsal baskı unsurları sebebiyle gizli kaldığını çok yakından biliyorum. Fiziksel şiddetin yanında her gün cinsel, psikolojik, ekonomik ve toplumsal şiddete de maruz kalan kadınlarımızı korumak zorundayız. Kadına şiddeti her unsuruyla ele almak ve ciddi tedbirleri uygulamaya koymak en büyük önceliğimiz olmalı" diye konuştu.

"YALNIZCA KANUN YAPMAK YETERLİ DEĞİL"

Kadına şiddetin yalnızca yapılacak kanunlar ve ağırlaşan cezalarla engellenemeyeceğini belirten Antitoros, "Bu olaylar yaşandıktan sonra faillerini en ağır şekilde cezalandırmanın yanı sıra, en başından kadına şiddeti engellemek çok önemli. Bu da yalnızca köklü toplumsal değişikliklerle mümkündür. Kadına şiddeti engellemek adına yapılacak kanun değişikliklerini eğitim reformlarıyla desteklemez, toplumu eğitmezseniz, bu konuda bir çözüme ulaşmak mümkün olamaz" dedi.