EGİKAD'dan İstanbul Sözleşmesi'ne videolu destek
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EGİKAD'dan İstanbul Sözleşmesi'ne videolu destek

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) hazırladığı video ile İstanbul Sözleşmesi'nin önemli başlıklarına ve özellikle şiddet mağduru kadınların yararına olan yanlarına vurgu yaparak "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" dedi.

EGİKAD'dan İstanbul Sözleşmesi'ne videolu destek
22.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:11

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, bu videoyu hazırlamalarındaki amacın İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini kamuoyuna daha güçlü bir ses ile aktarmak olduğunu belirtti.

İstanbul Sözleşmesi'nden hükümetin imzasını çekme ihtimalinin tartışılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen EGİKAD Başkanı Duha Baran, "Ülkemizin en temel sorunlarından biri kadına şiddettir. Üstelik bu şiddetin boyutu artık yüzlerce ölümle ifade ediliyor. Böylesi temel bir probleme karşı hem de İstanbul'da imzalanmış uluslararası bir sözleşmeden çekilmeyi düşünmek, kadına şiddetin önünü açan, suçluların cezasız kalmalarına neden olan bir hamle olacaktır. Biz de iş kadınları olarak İstanbul Sözleşmesi'nin önemli maddelerini tek tek sıralayarak bir video çektik ve farkındalık yaratmak istedik. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, kadınlarımızı yaşatalım" dedi.

Sözleşme maddelerini iş kadınları dillendiriyor

Youtube üzerinde yayınlanan ve 4 dakika 18 saniyelik videoda EGİKAD üyesi kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini sıralayarak, sözlerini "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ile bitiriyorlar.

Videoda bahsi geçen sözleşmenin maddeleri ise şöyle sıralandı:

"Kadına şiddetle mücadelede en yeni ve güçlü enstrüman İstanbul sözleşmesi 1 ağustos 2014 tarihinde TBMM de imzalanıp uygulamaya girmiştir. İstanbul sözleşmesini imzalamak demek kadınları şiddetten arınmış yaşama hakkını korumak demektir.

İstanbul sözleşmesini imzalayan taraflar şiddetin tekrarlanmaması ve şiddet içeren davranışların değiştirilmesine yönelik yeni programlar hazırlar.

İstanbul sözleşmesine göre kadın erkek eşitliği, karşılıklı saygı, kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet rolleri ve kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatışma çözümleri gibi konulara ilişkin eğitim malzemeleri hazırlanmalı ve resmi müfredatın her seviyesine eklenmelidir.

İstanbul Sözleşmesi'ne göre kültür, örf, adet, gelenek din veya sözde namus gibi gerekçeler kadına yönelik şiddete mazeret oluşturmaz.

İstanbul sözleşmesini imzalamak gerekirse kadınlara yönelik ayrımcılığı yaptırım uygulayarak yasaklamak demektir.

İstanbul sözleşmesine göre taraflar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve saygının oluşturulması için politika hazırlanmasına ve medyanın da katılımını teşvik etmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek mağdurun insan haklarına ve güvenliğine odaklanmak demektir. İkinci bir mağduriyeti önlemek demektir.

İstanbul sözleşmesini imzalamak demek, şiddet mağduru kadınların güçlenmesini ve ekonomik bağımsızlığını hedeflemek demektir.

İstanbul Sözleşmesi'nde taraflar her tür şiddetin tanığı çocukların hak ve ihtiyaçlarını göz önüne almak ve onların yararını göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.

İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, mağdurlara tıbbi ve adli muayene, travma desteği ve danışma hizmeti sunacak uygun ve kolay erişilebilir merkezler kurmak demektir.

İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, ülke çapında hizmet verecek 7/24 telefon yardım hattı kurmak demektir.

İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, yetişkin bir bireyin veya çocuğun evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak demektir."

Kaynak: Bültenler

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