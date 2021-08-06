EGİFED'ten orman yangınları için AKUT'a bağış kampanyası
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EGİFED'ten orman yangınları için AKUT'a bağış kampanyası

EGİFED'ten orman yangınları için AKUT'a bağış kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, son günlerde tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan yangınlar herkesi üzdü.

Türkiye, son günlerde tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan yangınlar herkesi üzdü. Yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin de çatı kuruluşunda yer aldığı Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) temsilcileri de AKUT için bağış kampanyası başlattı.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları herkesin yüreğini yaktı. Söndürme çalışmaları devam ederken, Ege Bölgesi Genç İşadamları Federasyonu (EGİFED) üyesi dernekler; Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD), Bandırma Genç Girişimci İşadamları Derneği (BANGİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD), Nazilli Genç İşadamları Derneği (NAZGİAD) olarak bağış kampanyası başlattı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) için başlatılan kampanyayla ilgili çağrıda bulunan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, kampanyaya katılımın büyük önem taşıdığını belirterek, "Operasyonlara katılan ve büyük bir iş birliğiyle çalışan tüm ekipler ve sivil toplum kuruluşları insan üstü bir varlık göstermiştir. Yangın felaketi ile boğuşan tüm il ve ilçe sakinlerimize geçmiş olsun. Vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Son günlerde yaşanan, insan, hayvan, ağaç ve birçok canı kaybettiğimiz yangın felaketlerinde daha büyük kayıplar yaşamamak adına AKUT var gücüyle bölgede faaliyette bulunmuştur. Deprem, yangın, sel tüm felaketlerde her daim yanımızda olan sivil toplum örgütü AKUT'a destek olarak felaket yaşadığımız bölgelere yardımımızı iletmek istedik. Yangınla mücadelede ekipman ihtiyacının karşılanması için AKUT'a destekte bulunacağız" dedi.

Kampanya ve bağışlar hakkında EGİFED'den bilgi alınabileceği aktarıldı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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