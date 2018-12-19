EGİAD15'ten Mutfak Çıkarması

EGİAD Başkan Adayı Mahir Kaplan, "Mutfağımız, 30. Yıl EGİAD Gastronomi Akademisiyle dünyada hak ettiği yeri bulacak" dedi.

EGİAD15 isimli çalışma grubuyla başkanlığa aday olan Mahir Kaplan, geleneksel bölge toplantılarının beşincisini Bayraklı'da gerçekleştirdi. Üyelerin ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Adayı Mahir Kaplan, İzmir ve Ege'de EGİAD'ın katma değer sağlayacak makro projelerini anlattı. Özellikle EGİAD'ın 30. yılı kapsamında kuracakları Gastronomi Akademisi ile İzmir'in mutfak çıkarması yapacağını söyledi.

"ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAĞIZ"

Dünyada 1.5 Trilyon dolara ulaşan gastronomideki lobi savaşına karşı EGİAD'ın mücadeleye ön ayak olmak istediğini ifade eden Kaplan, 2014 yılı verilerine göre Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başına 157 doları yeme-içmeye harcadığına dikkat çekti. Kaplan "2014 yılında Türkiye'ye gelen 41 milyon 415 bin turistin bıraktığı 34.3 milyar dolar dövizin 6.5 milyar doları yeme içmeye gitti. Yani turistin ülkede harcadığı paranın 5'te biri anlamına geliyor. Şu an gastronomi turizmi giderek yükselen bir turizm alanı. Burada püf noktası en lezzetlisini ve en özelini hazırlamaktır. 30. Yıl Gastronomi Akademi'mizle bunu başaracağız" diye konuştu.

EGİAD 30. Yıl Gastronomi Akademisi'nin hem mutfakta hem de kentin tanıtımında fark yaratacağını söyleyen Kaplan "Dünyada bir mutfak lobisi var. Büyük bir pazar söz konusu ve bu pazardan İzmir hakettiği payı almalı. EGİAD'ın isminin olduğu yerde her zaman pozitif bir algı oluşur ve biz de bunu bölge mutfağımız için kullanacağız. İzmir, 30. Yıl EGİAD Gastronomi Akademisiyle dünyada hak ettiği yeri bulacak" dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Gastronomi Akademisi'ni EGİAD'ın "Onur" projesi olarak gördüklerini söyleyen Mahir Kaplan "Dünyada turizm alanında son yıllarda kent devletlerinin öne çıktığını hepimiz biliyoruz. Barselona bu konuda en önemli örnek. Öyle ki Barselonalılar artık turist istemiyoruz demeye başladı. İzmir de kendi hikayesini yaratarak öne çıkacak. Buna da EGİAD rehber olacak. İzmir daha iyisini yapabilir. Kendi değerlerimizin farkına varmalıyız. Son 400 yılda bize özgü oluşan mübadil sefarad mutfakları var. Kadim kıyı Ege uygarlığının ortaya koyduğu ayrı bir gastronomi var. Hedefimiz bununla algısal bir farkındalık oluşturmak. Bu bağlamda kendi hikayesini yaratmış doğru modelleri üretmek. Barselona dışında Lion örneğinde kentte 2 yılda bir yapılan fuar ile kent ekonomisine katkı 150 milyon Euro. Biz bunu yapacak kabiliyete sahibiz. Bu hususta iyi çalışılmış dosyalar oluşturmalı ve doğru modellerden esinlenerek özgün modeli ortaya koymak için akademiyi oluşturmalıyız. Akademi'nin uygulamalarıyla EGİAD'a da gelir getirmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler